Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'ye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Basında yer alan haberler sonrası Mario Balotelli kimdir? Nereli ve Kaç yaşında? | Hangi takımlarda oynadı? | Mario Balotelli koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Mario Balotelli'ye ilişkin ayrıntılar...

MARİO BALOTELLİ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mario Barwuah Balotelli 12 Ağustos 1990'da İtalya, Palermo'da dünyaya geldi.

Santrfor mevkisinde oynayan Gana asıllı İtalyan futbolcu, Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da forma giymektedir.

2010-2018 yılları arasında İtalya millî futbol takımında forma giydi.

Kariyerine Lumezzane'de başladı. Daha önce 2 kez Barcelona altyapısında denendi. 2007 yılında Inter ile sözleşme imzaladı. Balotelli'yi takıma getiren Roberto Mancini'ydi fakat Balotelli'nin disiplinsiz davranışlarından dolayı takımdan ayrılma kararı aldı. Balotelli, yeni hocası José Mourinho ile zoraki ve pek de iyi olmayan ilişkiler içerisindeydi. Mart 2010'da İtalyan TV şovu Striscia la notizia'da Milan taraftarı olduğunu söylemesiyle sorunları daha da büyüdü. Bu olay onun Inter'de uzun bir kariyer olasılığını bitirmişti. Balotelli, Ağustos 2010'da Manchester City ile sözleşme imzaladı, kariyeri esrarengiz bir şekilde sürprizlerle devam etti.

Balotelli, Ağustos 2010'da Fildişi Sahili ile yapılan dostluk maçında ilk kez İtalya millî futbol takımı formasını giydi.

MARİO BALOTELLİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

MARİO BALOTELLİ KULÜP KARİYERİ

Lumezzane

Futbola 5 yaşında San Bartolomeo'da başladı ve 12 yaşında Lumezzane ile devam etti. Mario çok çabuk gelişerek birkaç yıl sonra A takıma yükselecek seviyeye ulaştı. Nisan 2006'da, 15 yaşındayken Serie C1'e yükselen takımda boy gösterdi. Lumezzane ile ilk resmi maçına Padova karşısında çıktı.

Inter

Aynı yıl haziran ayında üvey kardeşinin girişimleriyle denenmek üzere Barcelona'ya gitti. 3 maçta attığı 8 golle Barcelona'nın dikkatini çekti ama Mario'nun vatandaşlık durumu konusundaki belirsizlik sorun yarattı. Mario 18 yaşına kadar Balotelli ailesinin resmi oğlu olarak değerlendirilmiyor, Ganalı sayılıyordu. Ancak, İtalyan kulüpleri onunla ilgileniyordu. Fiorentina ve Inter onun için kıyasıya bir mücadeleye girdi ve sonunda bu yarıştan galip çıkan ekip mavi-siyahlılar oldu.

Milano şehri kendi evine daha yakındı ve İnter kulübü onu her gün Concesio'daki evinden aldırıp bıraktırmayı vadetmişti. Altyapıdaki bir sezonun ardından Inter'in genç takımını Viareggio'daki gençler turnuvasında şampiyonluğa taşıdı. Balotelli, A takımı formasını ilk kez 16 Aralık 2007 tarihinde giydi. Teknik direktör Roberto Mancini, Inter'in 2-0'lık Cagliari galibiyetiyle sonuçlanan maçın 90. dakikada onu oyuna aldı. Üç gün sonra Reggina ile oynanan kupa maçında deplasmanda sahaya ilk 11'de çıktı ve 2 gol attı. Balotelli, 1 ay sonra Coppa Italia çeyrek finali rövanşında Juventus karşısında forma şansı buldu. Inter'in 3-2'lik galibiyetinde kilit isim oldu. Serie A'da ilk golünü 6 Nisan 2008'de deplasmanda 2-0 kazanılan Atalanta maçında kaydetti.

Balotelli, 4 Kasım 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kıbrıs takımı Anorthosis Famagusta'ya gol atarak, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Inter Milanlı futbolcu" unvanına 18 yıl 85 günlükken sahip oldu. Daha önceki rekorsa, 18 yıl ve 145 günle Obafemi Martins'e aitti. Nisan 2009'da Inter Milan formasıyla Juventus'a gol attığı 1-1 berabere biten maçta Juventuslu taraftarların "O... çocuğu Balotelli" gibi bir ırkçı tezahürata maruz kalması sonucu İtalya Futbol Federasyonu tarafından Juventus'a sahasındaki bir maçı seyircisiz oynama cezası verilmiştir.

Manchester City

2010-11 sezonu öncesi 20 yaşında Manchester City'ye transfer oldu. Manchester City kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Balotelli 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Balotelli, 2 Ekim 2010'da bir hapishanede kadınlar koğuşunu basmak istmesi sonucu gözaltına alındı ve yarım saat sonra serbest kaldı.

Balotelli en son olarak Fa Cup 3. turunda Watford ile karşılaşacak olan City yaptığı idmanda Mancini ile kavga etmiştir.

Milan

2012-13 sezonunda Milan'a transfer oldu. Roberto Mancini ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Manchester City'den ayrılmasına karar verildi. Internazionale'da oynarken arkadaş ortamında kulübün rakibi Milan'ın formasını giymesiyle gündeme gelen Mario, 2013 devre arasında AC Milan ile anlaştı. AC Milan, Balotelli'nin 45 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Milan formasıyla çıktığı ilk resmi maçta 2 gol kaydetti.,

Liverpool

2014-15 sezonunda Liverpool FC'ya 20 milyon € karşılığında transfer oldu.

Nice

31 Ağustos 2016'da, yaz transfer döneminin son günü, Balotelli bonservissiz transfer üzerinde Nice takımına katıldığını açıklandı.

Olimpik Marsilya

23 Ocak 2019'da Balotelli, Nice ile sözleşmesini feshetti ve sezonun sonuna kadar Marsilya ile sözleşme imzaladı.

Brescia

18 Ağustos 2019'da Balotelli, Brescia'ya bedelsiz olarak transfer oldu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Brescia, 2019-20 Serie A sezonunun sonunda Serie B'ye düşürüldü, bu nedenle sözleşmesinin otomatik yenileme seçeneği etkinleştirilmedi ve Balotelli'nin Haziran ve Temmuz 2020'de defalarca antrenmanı kaçırmasının ardından sözleşme feshedildi.

Balotelli, Kasım 2020'de serbest oyuncu iken evinin yakınlarında bulunan Serie D (4. lig) takımı Franciacorta ile antrenmana çıktı.

Monza

7 Aralık 2020'de Balotelli, Milan'dan eski takım arkadaşı Kevin-Prince Boateng ve antrenör Cristian Brocchi'nin bulunduğu, Silvio Berlusconi'nin de sahibi olduğu Serie B takımı Monza'ya yedi aylık bir sözleşmeyle transfer oldu. Balotelli, 1 Mayıs 2021'de neredeyse bir ay sahalardan uzak kaldıktan sonra Salernitana'ya karşı bir gol attı.

Adana Demirspor

7 Temmuz 2021'de Adana Demirspor'a transfer oldu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

21 Eylül 2021 tarihinde oynanan Beşiktaş - Adana Demirspor maçında Balotelli, 67. dakikada Benjamin Stambouli'nin yerine girerek oyuna dahil oldu. Maçta 3-1'lik Beşiktaş üstünlüğü vardı. Balotelli, 79. dakikada ceza sahası dışından şık bir gol atarak skoru 3-2'ye getirdi. Golden sonra Balotelli, Beşiktaş yedek kulübesinin önüne geldi ve işaret parmağıyla önce kafasını daha sonra da Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı işaret etti. Bu hareketten sonra Balotelli sarı kart gördü. 90+7. dakikada Adana Demirspor skoru 3-3'e getirdi ve karşılaşma sona erdi. Maç biter bitmez Beşiktaş kulübesinden Balotelli'ye tepki gösterildi ve arbede çıktı. Maçtan sonra Mario Balotelli'nin, 2013 yılında Sergen'in bir televizyon programında Balotelli hakkında yaptığı yoruma cevap olarak bu hareketi yaptığı iddia edildi.

MARİO BALOTELLİ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Teknik direktör Pierluigi Casiraghi, Balotelli'ye İtalya 21 yaş altı millî futbol takımında ilk kez 15 Kasım 2006'da Danimarka karşısında forma şansı vermiştir. İtalya 21 yaş altı millî futbol takımıyla toplamda 8 kez millî olup 4 gol atmıştır. 28 Haziran 2012 tarihinde oynanan 2012 Avrupa Şampiyonası Yarı final maçında attığı 2 golle İtalyan futbol tarihine geçti. Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir maçta iki gol atabilen ilk İtalyan oyuncu 1996 yılında Rusya'ya iki gol atan Pierluigi Casiraghi idi. Balotelli bu maçta attığı iki golle bunu başarabilen 2. oyuncu oldu. Ayrıca İtalya millî takımı bu iki golle Almanya'yı 2-1 yenerek 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'nın rakibi oldu. Finalde ise İspanya'ya 4-0'lık bir skorla yenildiler.

MARİO BALOTELLİ KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

MARİO BALOTELLİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada Balotelli'nin sağlık durumuna ilişkin bilgiye yer verilmezken, Gana asıllı İtalyan futbolcunun izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Mario Balotelli'nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya'da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya'da evinde geçirecektir.

Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz."