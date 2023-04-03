Mario Benedet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Benedet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Benedet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Benedet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Benedet 25 Ekim 2000 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Mario Benedet López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Benedet Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D360 yapmaktadır. Mario Benedet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RZ Deportivo Aragón futbol takımında oynamaktadır. RZ Deportivo Aragón takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mario Benedet'nin RZ Deportivo Aragón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Benedet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Benedet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Benedet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Benedet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Zaragoza Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında Dep. Aragón

Mario Benedet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Benedet şuan RZ Deportivo Aragón takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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