Mario Beshiraj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Beshiraj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Beshiraj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Beshiraj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Beshiraj 29 Ekim 1999 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Beshiraj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Beshiraj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Beshiraj'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mario Beshiraj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Beshiraj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Beshiraj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Beshiraj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2016 yılında KF Tirana B

1 Temmuz 2019 yılında KF Tirana

14 Eylül 2020 yılında KF Vora

7 Ocak 2021 yılında KF Tirana

23 Ağustos 2022 yılında KF Korabi

Mario Beshiraj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Beshiraj şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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