Mario Bratu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Bratu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Bratu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Bratu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Bratu 7 Haziran 2002 tarihinde Ploiești şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mario George Bratu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Bratu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına - tarihinde katılmıştır. Mario Bratu'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Bratu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Bratu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Bratu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Bratu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Bratu şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Mario Bratu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U20 takımında 20 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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