Mario Buhler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Buhler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Buhler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Buhler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Buhler 5 Ocak 1992 tarihinde Emmenbrücke LU şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Buhler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Buhler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Buhler'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Buhler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Buhler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Buhler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Buhler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2013 yılında FC Wohlen

1 Temmuz 2015 yılında FC Vaduz

17 Temmuz 2019 yılında FC Winterthur

26 Ağu 2020 yılında SC Cham

1 Temmuz 2022 yılında SC Kriens

Mario Buhler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Buhler şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mario Buhler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Luzern (2000-2008)

İsviçre U20 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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