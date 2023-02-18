Mario Buric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Buric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Buric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Buric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mario Buric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Buric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Buric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Buric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Buric 25 Ekim 1991 tarihinde Makarska şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mario Burić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Buric Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Buric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Buric'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Buricboyu ve yaşı kaç

Mario Buric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Buric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Buric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Buric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2011 yılında NK Lucko

7 Temmuz 2013 yılında LASK

1 Temmuz 2014 yılında UnionSt.Florian

16 Temmuz 2015 yılında Zlate Moravce

16 Şubat 2016 yılında Slaven Belupo

4 Ağu 2017 yılında NK Lokomotiva

7 Ağu 2019 yılında AS Béziers

19 Ekim 2020 yılında NK Rudes

20 Ocak 2021 yılında Hrv Dragovoljac

22 Ağu 2021 yılında EN Paralimniou

22 Temmuz 2022 yılında NK Jarun

Mario Buric kimdir

Mario Buric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Buric şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Mario Buric nereli

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