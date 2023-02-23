Mario Camora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Camora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Camora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Camora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Camora 10 Kasım 1986 tarihinde Samora Correia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Mário Jorge Paulino Malico şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Camora Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 6ix Sports Management yapmaktadır. Mario Camora, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 7 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Mario Camora'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mario Camora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Camora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mario Camora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Camora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2005 yılında Beira-Mar

1 Temmuz 2006 yılında Avanca

30 Haziran 2007 yılında Beira-Mar

5 Ocak 2009 yılında Naval

7 Temmuz 2011 yılında CFR Cluj

Mario Camora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Camora şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mario Camora Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GD Samora Correia (2002-05)

Romanya takımında 3 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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