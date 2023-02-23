Mario Contra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Contra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Contra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Contra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Contra 15 Eylül 1999 tarihinde Timişoara şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mario Roberto Mihai Contra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Contra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE PLAYERS AGENT SRL yapmaktadır. Mario Contra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Contra'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Contra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Contra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Contra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Contra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Ripensia

30 Haziran 2018 yılında Poli Tim. U19

1 Temmuz 2018 yılında ACS Poli

1 Temmuz 2019 yılında SSU Poli

30 Haziran 2020 yılında ACS Poli

1 Temmuz 2020 yılında SSU Poli

24 Eylül 2020 yılında FC Botosani

1 Temmuz 2022 yılında Unirea Slobozia

Mario Contra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Contra şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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