Mario Cuic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Cuic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Cuic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Cuic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Cuic 22 Nisan 2001 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mario Čuić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Cuic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Cuic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Cuic'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Cuic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Cuic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Cuic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Cuic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ekim 2015 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk U19

7 Ocak 2020 yılında Hajduk Split II

24 Nisan 2020 yılında Hajduk Split

17 Ocak 2022 yılında NK Radomlje

30 Haziran 2023 yılında Hajduk Split

Mario Cuic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Cuic şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Mario Cuic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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