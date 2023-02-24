Mario Cuze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Cuze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Cuze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Cuze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Cuze 24 Nisan 1999 tarihinde Metković şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mario Ćuže şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Cuze Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BGM Sport yapmaktadır. Mario Cuze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Cuze'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 14 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Cuze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Cuze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Cuze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Cuze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2013 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U19

16 Ocak 2017 yılında Din. Zagreb II

15 Temmuz 2019 yılında NK Istra

20 Ocak 2020 yılında Dinamo Zagreb

12 Ağustos 2020 yılında NK Lokomotiva

19 Ekim 2020 yılında Dinamo Zagreb

10 Şubat 2021 yılında SK Dnipro-1

31 Mayıs 2021 yılında Dinamo Zagreb

15 Temmuz 2021 yılında SK Dnipro-1

31 Ocak 2022 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2022 yılında Zrinjski Mostar

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Zagreb

Mario Cuze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Cuze şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Mario Cuze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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