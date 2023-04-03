Mario Da Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Da Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Da Costa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Da Costa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mario Da Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Da Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Da Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Da Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Da Costa 14 Mayıs 2001 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Mario da Costa López şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Da Costa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Mario Da Costa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 13 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mario Da Costa'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Da Costaboyu ve yaşı kaç

Mario Da Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Da Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Da Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Da Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında San Félix U19

1 Temmuz 2019 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında Málaga C

13 Ağustos 2021 yılında Recre Granada

Mario Da Costa kimdir

Mario Da Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Da Costa şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Mario Da Costa nereli

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