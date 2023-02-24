Mario Dajsinani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Dajsinani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Dajsinani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Dajsinani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mario Dajsinani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Dajsinani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Dajsinani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Dajsinani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Dajsinani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Dajsinani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Dajsinani 23 Aralık 1998 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Dajsinani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALF Sports GmbH yapmaktadır. Mario Dajsinani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mario Dajsinani'nin KF Laçi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mario Dajsinani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Dajsinani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Dajsinani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Dajsinani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KS Besa

29 Ocak 2016 yılında FK Partizani

1 Temmuz 2017 yılında KF Skënderbeu

31 Ağustos 2017 yılında KF Erzeni

1 Ocak 2018 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2021 yılında KF Laçi

Mario Dajsinani kimdir

Mario Dajsinani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Dajsinani şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Mario Dajsinani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U21 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mario Dajsinani nereli

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