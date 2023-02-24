Mario Dilchovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Dilchovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Dilchovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Dilchovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Dilchovski 28 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Марио Иванов Дилчовски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Dilchovski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Dilchovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Dilchovski'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Dilchovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Dilchovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Dilchovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Dilchovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vitosha

1 Ekim 2020 yılında CSKA 1948

2 Ekim 2020 yılında Strumska Slava

30 Haziran 2021 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

10 Ocak 2022 yılında Strumska Slava

31 Mayıs 2022 yılında CSKA 1948 II

1 Temmuz 2022 yılında Strumska Slava

31 Mayıs 2023 yılında CSKA 1948 II

Mario Dilchovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Dilchovski şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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