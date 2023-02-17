Mario Dorgeles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Dorgeles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Dorgeles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Dorgeles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Dorgeles 7 Ağu 2004 tarihinde Andokoi şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Maho Yepie Dorgeles Guy-Mario Bocha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Dorgeles Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Premier Sports Talent yapmaktadır. Mario Dorgeles, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Dorgeles'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Dorgeles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dorgeles_official/

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Mario Dorgeles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Dorgeles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Dorgeles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Dorgeles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2022 yılında Nordsjaelland

Mario Dorgeles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Dorgeles şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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