Mario Dumitru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Dumitru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Dumitru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Dumitru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Dumitru 11 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Dumitru Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına - tarihinde katılmıştır. Mario Dumitru'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Dumitru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Dumitru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Dumitru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Dumitru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Dumitru şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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