Mario Durdun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Durdun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Durdun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mario Durdun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mario Durdun 22 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Romanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mario Durdun Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Durdun, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Mario Durdun'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mario Durdun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mario Durdun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mario Durdun şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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