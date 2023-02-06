Mario Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Fernandes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mario Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Fernandes

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Fernandes 19 Eylül 1990 tarihinde São Caetano do Sul şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Rusya,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mário Figueira Fernandes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Fernandes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia Brasil yapmaktadır. Mario Fernandes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mario Fernandes'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Fernandes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mario.fernandes02/

Mario Fernandesboyu ve yaşı kaç

Mario Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mario Fernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mario Fernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2009 yılında Grêmio B

1 Haziran 2009 yılında Grêmio

1 Temmuz 2012 yılında CSKA Moskova

1 Temmuz 2022 yılında ara verdi

12 Aralık 2022 yılında CSKA Moskova

1 Ocak 2023 yılında Internacional

31 Aralık 2023 yılında CSKA Moskova

Mario Fernandes kimdir

Mario Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Fernandes şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

São Caetano (2006-2009)

Mario Fernandes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 2 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 5 gol atmıştır.

Brezilya takımında 16 numaralı formasıyla 14 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mario Fernandes nereli

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