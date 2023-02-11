Mario Galeano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Galeano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Galeano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Galeano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Galeano 8 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mario Andrés Galeano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Galeano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Galeano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mario Galeano'nin Club Almagro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Galeano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mario Galeano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Galeano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Galeano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Godoy Cruz II

9 Şubat 2022 yılında GyE Mendoza

31 Aralık 2022 yılında Godoy Cruz II

1 Ocak 2023 yılında Almagro

31 Aralık 2023 yılında Godoy Cruz II

Mario Galeano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Galeano şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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