Mario Geana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Geana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Geana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mario Geana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mario Geana 30 Nisan 2005 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mario Kostantin Geană şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mario Geana Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Geana, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Mario Geana'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mario Geana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mario Geana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mario Geana şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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