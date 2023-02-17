Mario Gintsberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Gintsberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Gintsberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Gintsberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Gintsberger 16 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Gintsberger Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF Talents yapmaktadır. Mario Gintsberger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mario Gintsberger'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Gintsberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Gintsberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Gintsberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Gintsberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2017 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Austria U18

1 Ocak 2021 yılında Young Violets

Mario Gintsberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Gintsberger şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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