Mario Gjata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Gjata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Gjata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Gjata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Gjata 6 Temmuz 2000 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Gjata Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSD FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Mario Gjata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Gjata'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Gjata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Gjata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mario Gjata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Gjata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Apolonia U19

1 Temmuz 2017 yılında FK Apolonia

31 Ağustos 2021 yılında FK Dinamo

3 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ağustos 2022 yılında FK Apolonia

Mario Gjata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Gjata şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mario Gjata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Apolonia Fier (2015-2017)

Arnavutluk U21 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.