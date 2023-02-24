Mario Gjolaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Gjolaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Gjolaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Gjolaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Gjolaj 6 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Gjolaj Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Gjolaj'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Gjolaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Gjolaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Gjolaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Gjolaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2022 yılında Zeta Golubovac

30 Haziran 2022 yılında FK Decic Tuzi

28 Temmuz 2022 yılında FK Iskra

Mario Gjolaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Gjolaj şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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