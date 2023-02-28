Mario Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Godoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mario Godoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mario Godoy 27 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Mario Alexander Godoy Gómez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mario Godoy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Godoy'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mario Godoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mario Godoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Gen. Díaz U23
1 Ocak 2022 yılında Luqueño
Mario Godoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mario Godoy şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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