Mario Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mario Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Godoy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.