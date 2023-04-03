Mario Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mario Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mario Gonzalez 5 Şubat 2004 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Mario González Bravo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mario Gonzalez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Mario Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Gonzalez'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mario Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mario Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Granada Juv. A
1 Temmuz 2022 yılında Recre Granada
Mario Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mario Gonzalez şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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