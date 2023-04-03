Mario Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mario Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.