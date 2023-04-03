Mario Gotzendorfer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Gotzendorfer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Gotzendorfer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Gotzendorfer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mario Gotzendorfer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Gotzendorfer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Gotzendorfer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Gotzendorfer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Gotzendorfer 22 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Gotzendorfer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mario Gotzendorfer, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 26 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Mario Gotzendorfer'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mario Gotzendorferboyu ve yaşı kaç

Mario Gotzendorfer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Gotzendorfer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Gotzendorfer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Gotzendorfer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ingolstadt II

28 Ağustos 2017 yılında Seligenporten

1 Temmuz 2018 yılında SpVgg Bayreuth

25 Ocak 2019 yılında SpVgg Ansbach

26 Ağustos 2019 yılında Ingolstadt II

Mario Gotzendorfer kimdir

Mario Gotzendorfer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Gotzendorfer şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SpVgg Ansbach, FC Ingolstadt 04

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mario Gotzendorfer nereli

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