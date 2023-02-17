Mario Grgic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Grgic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Grgic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Grgic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Grgic 10 Eylül 1991 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Grgic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mario Grgic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 25 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mario Grgic'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Grgic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Grgic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Grgic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Grgic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Rapid/KSV III

1 Ocak 2009 yılında Kapfenberg II

1 Temmuz 2010 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2015 yılında SV Mattersburg

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2020 yılında SV Kapfenberg

Mario Grgic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Grgic şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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