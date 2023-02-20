Mario Guardascione kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Guardascione Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Guardascione adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mario Guardascione Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mario Guardascione 20 Haziran 1996 tarihinde Napoli şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mario Guardascione Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mario Guardascione, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Mario Guardascione'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi 2 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Mario Guardascione Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mario Guardascione futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Eylül 2015 yılında Monte Procida
17 Eylül 2015 yılında Bacoli Sibilla
1 Temmuz 2016 yılında Jumilla B
1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor
15 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz
27 Ocak 2018 yılında HermesCasagiove
1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz
1 Aralık 2021 yılında Las Vegas
Mario Guardascione Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mario Guardascione şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.
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