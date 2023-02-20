Mario Guardascione kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Guardascione Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mario Guardascione kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Guardascione ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.