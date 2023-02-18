Mario Gudelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Gudelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Gudelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Gudelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Gudelj 4 Mayıs 1991 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Gudelj Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Gudelj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Gudelj'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Gudelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Gudelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Gudelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Gudelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında NK Imotski

17 Ağu 2012 yılında NK Kamen

21 Ocak 2013 yılında NK Imotski

22 Temmuz 2013 yılında Br. Mostar

4 Mart 2014 yılında Croat. Zmijavci

26 Ocak 2015 yılında NK Imotski

5 Şubat 2016 yılında Mlad. Prolozac

12 Ağu 2016 yılında NK Imotski

7 Temmuz 2017 yılında NK Rudes

21 Temmuz 2017 yılında Hrv Dragovoljac

9 Şubat 2018 yılında NK Trnje Zagreb

19 Ocak 2022 yılında Karlovac 1919

2 Ağu 2022 yılında Croat. Zmijavci

Mario Gudelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Gudelj şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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