Mario Hermoso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Hermoso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Hermoso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Hermoso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Hermoso 18 Haziran 1995 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mario Hermoso Canseco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Hermoso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesport Espizua SL yapmaktadır. Mario Hermoso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 18 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mario Hermoso'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mario Hermoso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mariohermoso5

http://www.instagram.com/mhermoso22/

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Mario Hermoso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mario Hermoso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 35.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mario Hermoso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Hermoso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2015 yılında RM Kastilya

16 Temmuz 2015 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2016 yılında RM Kastilya

12 Temmuz 2017 yılında Espanyol

18 Temmuz 2019 yılında Atlético Madrid

Mario Hermoso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Hermoso şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mario Hermoso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

E. F. Concepción (2002-2006)

İspanya takımında 4 numaralı formasıyla 18 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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