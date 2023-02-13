Mario Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Hernandez 25 Ocak 1999 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mario Hernández Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Hernandez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROTIO SPORT yapmaktadır. Mario Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Mario Hernandez'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Hernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mariohfdez

http://www.instagram.com/mariohfdez/

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Mario Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mario Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rayo B

20 Ağu 2018 yılında Atl. Onubense

31 Aralık 2018 yılında Rayo B

1 Ocak 2019 yılında Rayo Vallecano

4 Ocak 2019 yılında UD Melilla

30 Haziran 2019 yılında Rayo Vallecano

15 Ağu 2019 yılında UD Sanse

30 Haziran 2020 yılında Rayo Vallecano

Mario Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Hernandez şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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