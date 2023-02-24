Mario İlievski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario İlievski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario İlievski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario İlievski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario İlievski 24 Nisan 2002 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Марио Илиевски şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario İlievski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Dreams yapmaktadır. Mario İlievski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario İlievski'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mario İlievski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario İlievski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mario İlievski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario İlievski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Nisan 2014 yılında Vardar Alt.

6 Ağustos 2018 yılında Vardar Negotino

23 Ekim 2019 yılında Septemvri Sofia

24 Ekim 2019 yılında Tikves

31 Temmuz 2020 yılında Septemvri Sofia

12 Temmuz 2022 yılında Kisvárda

Mario İlievski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario İlievski şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.