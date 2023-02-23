Mario İonita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario İonita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario İonita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario İonita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario İonita 17 Mart 2007 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mario Alexandru Ioniță şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario İonita Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario İonita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti U19 futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Mario İonita'nin Petrolul Ploiesti U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario İonita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario İonita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario İonita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario İonita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario İonita şuan Petrolul Ploiesti U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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