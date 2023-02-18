Mario Jurcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Jurcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Jurcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Jurcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Jurcevic 1 Haziran 1995 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Jurcevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World of Soccer yapmaktadır. Mario Jurcevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mario Jurcevic'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Jurcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Jurcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Jurcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Jurcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2015 yılında NK Radomlje

1 Temmuz 2015 yılında NK Olimpija

8 Ağu 2017 yılında NK Aluminij

31 Mayıs 2018 yılında NK Olimpija

10 Eylül 2020 yılında NK Osijek

Mario Jurcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Jurcevic şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Mario Jurcevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya takımında 18 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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