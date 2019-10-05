Nintendo şimdiye kadar konsollarına özel olarak tuttuğu isimleri mobil platformlara taşımaya devam ediyor. Bilindiği üzere daha önce Pokemon ve Mario’yu mobil cihazlarda görme imkanına erişmiştik. Geçtiğimiz günlerde ise Japon konsol devinin önemli serilerinden biri olan Mario Kart, mobil platformlara geldi

iOS ve Android için yayınlanan Mario Kart, ilk üç gününde 20 milyondan fazla indirilmiş ve önemli bir başarıya imza atmıştı.

Geçtiğimiz gün SensorTower tarafından yayınlanan yeni rapora göre Mario Kart Tour mobil platformlarda 90 milyon indirmeyi geçti.

Mario Kart oyununun ilk haftasında Nintendo’ya 12.7 milyon dolar kazandırdığını da belirtelim. Bu miktar F2P tarzında bir oyun için hayli olumlu görünüyor.

Bu arada dip not olarak belirtelim. İndirmelerin 13.2 milyonu Amerika’da, 10.7 milyonu Brezilya’da, 5.8 milyonu ise Meksika’da gerçekleşmiş. Japonya’nın ilk 3 içerisinde yer almaması ise ciddi anlamda şaşırtıcı.