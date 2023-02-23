Mario Kirev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Kirev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Kirev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Kirev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Kirev 15 Ağustos 1989 tarihinde Dupnitsa şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Марио Кирев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Kirev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Mario Kirev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 8 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Mario Kirev'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Kirev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Kirev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Kirev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Kirev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2009 yılında Juventus

1 Şubat 2009 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2009 yılında Juventus

1 Şubat 2010 yılında FC Thun

30 Haziran 2010 yılında Juventus

1 Eylül 2011 yılında Poli. Timisoara

30 Haziran 2012 yılında Juventus

20 Ağustos 2012 yılında ACS Poli

8 Temmuz 2014 yılında FC Olt Slatina

30 Ağustos 2014 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2015 yılında Slavia Sofia

11 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

22 Kasım 2017 yılında Nea Salamis

31 Ağustos 2018 yılında FC Kamza

15 Ocak 2019 yılında FC Drita

3 Temmuz 2019 yılında Olympiakos N.

1 Temmuz 2020 yılında Kyustendil

1 Ocak 2021 yılında Montana

6 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

8 Kasım 2021 yılında Pirin

Mario Kirev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Kirev şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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