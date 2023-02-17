Mario Kropfl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Kropfl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Kropfl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Kropfl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mario Kropfl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Kropfl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Kropfl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Kropfl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Kropfl 21 Aralık 1989 tarihinde Klagenfurt şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Kropfl Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Kropfl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Kropfl'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mario Kropflboyu ve yaşı kaç

Mario Kropfl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Kropfl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Kropfl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Kropfl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında FC Kärnten Jgd

1 Temmuz 2003 yılında BNZ Kärnten U15

1 Temmuz 2004 yılında AKA Kärnten U17

1 Temmuz 2006 yılında AKA Kärnten U19

1 Temmuz 2008 yılında SKA Kärnten II

1 Temmuz 2009 yılında Austria Kärnten

1 Temmuz 2010 yılında FC Gratkorn

1 Temmuz 2011 yılında WAC - St. Andrä

7 Temmuz 2013 yılında Wolfsberg II

1 Temmuz 2014 yılında SV Horn

1 Temmuz 2015 yılında SV Lafnitz

1 Ocak 2022 yılında TSV Hartberg

Mario Kropfl kimdir

Mario Kropfl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Kropfl şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ATUS Pörtschach (03/1996-), FC Kärnten, SK Austria Kärnten

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Mario Kropfl nereli

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