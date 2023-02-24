Mario Krunc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Krunc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mario Krunc kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Krunc ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.