Mario Krunc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Krunc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Krunc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mario Krunc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mario Krunc 19 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mario Krunc Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mario Krunc'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mario Krunc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mario Krunc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FK TSC U19
1 Ocak 2023 yılında Dorog
Mario Krunc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mario Krunc şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.
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