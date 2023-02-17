Mario Kvesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Kvesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Kvesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Kvesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Kvesic 12 Ocak 1992 tarihinde Siroki Brijeg şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mario Kvesić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Kvesic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mario Kvesic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Kvesic'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Kvesic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mariokvesic/

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Mario Kvesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Kvesic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Kvesic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Kvesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Siroki Brijeg

16 Temmuz 2012 yılında RNK Split

25 Temmuz 2015 yılında Ostrava B

31 Temmuz 2015 yılında RNK Split

8 Ağu 2015 yılında Aue

1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Magdeburg

6 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

13 Kasım 2020 yılında NK Olimpija

3 Mart 2021 yılında Pohang Steelers

18 Ocak 2022 yılında NK Olimpija

Mario Kvesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Kvesic şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mario Kvesic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Siroki Brijeg U19 (-2011)

Bosna-Hersek U21 takımında 20 numaralı formasıyla 11 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 15 numaralı formasıyla 1 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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