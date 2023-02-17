Mario Leitgeb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Leitgeb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Leitgeb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Leitgeb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Leitgeb 30 Haziran 1988 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Leitgeb Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mario Leitgeb, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 20 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Mario Leitgeb'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Leitgeb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Leitgeb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Leitgeb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Leitgeb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2004 yılında Sturm U17

1 Temmuz 2006 yılında Sturm U19

1 Ocak 2007 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2008 yılında A. Lustenau

23 Ocak 2012 yılında Grazer AK

1 Temmuz 2012 yılında Grödig

1 Temmuz 2014 yılında Austria Wien

12 Şubat 2016 yılında FC St. Gallen

20 Ocak 2017 yılında Wolfsberger AC

Mario Leitgeb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Leitgeb şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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