Mario Lopez Quintana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Lopez Quintana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Lopez Quintana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Lopez Quintana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Lopez Quintana 6 Temmuz 1995 tarihinde Mariano Roque Alonso şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Paraguay,Şili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mario Ernesto López Quintana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Lopez Quintana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team Back yapmaktadır. Mario Lopez Quintana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mario Lopez Quintana'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Lopez Quintana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mario Lopez Quintana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Lopez Quintana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Lopez Quintana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Wanderers

10 Ocak 2020 yılında Aldosivi

3 Ocak 2023 yılında Quilmes

Mario Lopez Quintana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Lopez Quintana şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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