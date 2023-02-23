Mario Maloca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Maloca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Maloca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Maloca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mario Maloca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Maloca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Maloca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Maloca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Maloca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Maloca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Maloca 4 Mayıs 1989 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mario Maloča şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Maloca Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go 4 Sports AG yapmaktadır. Mario Maloca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mario Maloca'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Maloca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mariomaloca/

Mario Maloca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Maloca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mario Maloca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Maloca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2004 yılında NK Zagreb U17

3 Şubat 2006 yılında I. Zapresic U17

14 Ağustos 2006 yılında Kamen Ingrad

30 Ocak 2007 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2008 yılında Hajduk Split

3 Temmuz 2015 yılında Lechia Gdansk

25 Temmuz 2017 yılında Greuther Fürth

30 Haziran 2018 yılında Lechia Gdansk

1 Temmuz 2018 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2019 yılında Lechia Gdansk

Mario Maloca kimdir

Mario Maloca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Maloca şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

GNK Dinamo Zagreb (-08/2004), NK Zagreb (08/2004-02/2006), NK Inter Zapresic (02/2006-08/2006), NK Kamen Ingrad Velika (08/2006-01/2007), HNK Hajduk Split (01/2007-2008)

Mario Maloca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan takımında 3 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mario Maloca nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Marvin Schieb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Schieb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marvin Schieb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marvin Schieb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandros Katranis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Katranis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandros Katranis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandros Katranis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marius Barabas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Barabas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marius Barabas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Barabas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel Munoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Munoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 ülkenin büyükelçisi değişti, bazı büyükelçiler merkeze çekildi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi