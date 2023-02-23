Mario Maloca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Maloca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Maloca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Maloca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Maloca 4 Mayıs 1989 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mario Maloča şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Maloca Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go 4 Sports AG yapmaktadır. Mario Maloca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mario Maloca'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Maloca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mariomaloca/

Mario Maloca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Maloca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mario Maloca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Maloca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2004 yılında NK Zagreb U17

3 Şubat 2006 yılında I. Zapresic U17

14 Ağustos 2006 yılında Kamen Ingrad

30 Ocak 2007 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2008 yılında Hajduk Split

3 Temmuz 2015 yılında Lechia Gdansk

25 Temmuz 2017 yılında Greuther Fürth

30 Haziran 2018 yılında Lechia Gdansk

1 Temmuz 2018 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2019 yılında Lechia Gdansk

Mario Maloca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Maloca şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mario Maloca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GNK Dinamo Zagreb (-08/2004), NK Zagreb (08/2004-02/2006), NK Inter Zapresic (02/2006-08/2006), NK Kamen Ingrad Velika (08/2006-01/2007), HNK Hajduk Split (01/2007-2008)

Hırvatistan takımında 3 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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