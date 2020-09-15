Bu sezon transferde adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, yıldız transferi için kollarını sıvadı. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi'den boşalan santrfor bölgesine Hırvat yıldız Mario Mandzukic'i getiriyor. Transfer haberlerinin ortaya çıkmasının ardından taraftarın en çok merak ettiği isim haline gelen Mario Mandzukic kimdir? Kaç yaşında? Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Detaylar haberimizde...

MARİO MANDZUKİC KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Mario Mandzukic, 1986 yılında Yugoslavya'da dünyaya geldi. Hırvatistan milli takımında da çokça forma giyen yıldız golcü, geçtiğimiz sezon Al Duhail'de forma giydi. Golcü futbolcu, 1.87 boyundadır ve aktif olarak sağ ayağını kullanmaktadır. Özellikle hava toplarında ki hakimiyeti ve savunmaya olan katkısı ile tanınmaktadır.

1996 yılında Almaya ‘nın Ditzingen takımının altyapısında futbola başlayan isim buradan ülkesinin Marsonia takımına transfer olmuştur. Hırvatistan ‘da birçok kulüpte top koşturan isim 2008–09 sezonunda Dinamo Zagreb formasıyla attığı 16 golle gol kralı oldu ve aynı sezon ligde yılın futbolcusu seçildi. Bu performansının ardından 2010 yılında Almanya ‘nın Wolfsburg takımına 7.5 milyon EURO bonservis bedeli ile transfer oldu. 2 sezonda attığı 20 gol ile dikkat çeken isim 2012 yılında Bayern Münih takımına 14 milyon EURO karşılığında imza attı. Alman takımı ile çıktığı 54 lig maçında 33 gol kaydetti. Burada geçirdiği 2 yılın ardından İspanya ‘nın yolunu tutan oyuncu Atletico Madrid ‘te top koşturmaya başladı. Atletico Madrid ‘te 30 milyon Euro karşılığında transfer olan isim 2015 yılında 20 milyon EURO karşılığında İtalya ‘nın Juventus takımına transfer oldu.

5 sezon Juventus'ta forma giyen golcü futbolcu 160 karşılaşmada forma giydi ve 50 karşılaşmada gol atma başarısı gösterdi.

Juventus'un sözleşme uzatmadığı Hırvat golcü sezon başında Katar Ligi ekibi Al Duhail'e transfer oldu. Katar Ligi'nde Mario Mandzukic sadece 7 gol atma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE'YE Mİ TRANSFER OLDU?

Fanatik'in haberine göre transferde son aşamalar görüşülüyor. Sözleşme detaylarının hazırlandığı transferin, yakın zamanda açıklanması bekleniyor.