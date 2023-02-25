Mario Mara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Mara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Mara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Mara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Mara 29 Ocak 2002 tarihinde Shijak şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Mara Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 8 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Mario Mara'nin KF Erzeni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Mara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Mara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Mara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Mara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2016 yılında Int. Tiranë U17

8 Eylül 2018 yılında KF Erzeni

7 Şubat 2019 yılında Int. Tiranë U19

11 Eylül 2019 yılında KF Erzeni

Mario Mara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Mara şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Mario Mara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U20 takımında 23 numaralı formasıyla 12 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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