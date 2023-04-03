Mario Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Martin 5 Mart 2004 tarihinde Sonseca şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Mario Martín Rielves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Martin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Mario Martin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mario Martin'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mario Martin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/mariomartin_6

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Mario Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2021 yılında Real Madrid U19

1 Eylül 2021 yılında RM Kastilya

Mario Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Martin şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Sonseca (2011-2014)Toledo (2014-2015)Odelot Toletum (2015-2016)

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