Mario Matkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Matkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Matkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Matkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Matkovic 2 Nisan 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mario Matković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Matkovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Matkovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Matkovic'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mario Matkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Matkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mario Matkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Matkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dragovoljac U17

9 Ağu 2019 yılında NK Rudes U17

1 Temmuz 2020 yılında NK Rudes U19

13 Ağu 2021 yılında HNK Gorica U19

1 Temmuz 2022 yılında HNK Gorica

Mario Matkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Matkovic şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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