Mario Mitoi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Mitoi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Mitoi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Mitoi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Mitoi 13 Ağustos 2004 tarihinde Pitești şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mario Cristian Mitoi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Mitoi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Mitoi'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Mitoi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Mitoi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Mitoi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Mitoi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2014 yılında FC D. Coman

28 Ağustos 2014 yılında Clinceni U19

30 Haziran 2015 yılında FC D. Coman

16 Eylül 2016 yılında Atletic Bradu

6 Eylül 2018 yılında Arges U19

18 Temmuz 2022 yılında Otelul Galati

Mario Mitoi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Mitoi şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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