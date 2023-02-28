Mario Mrva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Mrva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Mrva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Mrva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Mrva 16 Şubat 1999 tarihinde Ružomberok şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Mário Mrva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Mrva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mario Mrva'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Mario Mrva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Mrva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Mrva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Mrva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ruzomberok B

1 Temmuz 2018 yılında Ruzomberok

Mario Mrva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Mrva şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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