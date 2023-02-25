Mario Mustapic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Mustapic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Mustapic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Mustapic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Mustapic 22 Ekim 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mario Mustapić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Mustapic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Mustapic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mario Mustapic'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Mustapic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Mustapic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Mustapic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Mustapic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2015 yılında NK Sesvete U17

28 Ağustos 2015 yılında Dubrava Tk U17

1 Temmuz 2016 yılında Dubrava Tk U19

27 Şubat 2017 yılında NK Dubrava ZG

8 Temmuz 2021 yılında NK Rudes

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2023 yılında Kapaz PFK

Mario Mustapic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Mustapic şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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