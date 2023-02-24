Mario Nemeth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Nemeth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Nemeth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Nemeth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Nemeth 1 Mayıs 1995 tarihinde Sárvár şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Nemeth Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Number 1 Sports GmbH yapmaktadır. Mario Nemeth, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Nemeth'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Nemeth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Nemeth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Nemeth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Nemeth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2011 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2012 yılında Haladás II

1 Ocak 2013 yılında Haladás

12 Temmuz 2021 yılında Diósgyőr

6 Temmuz 2022 yılında Budafoki MTE

Mario Nemeth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Nemeth şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mario Nemeth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Répcelak SE, Lurkó UFC (-2008)

Macaristan U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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