Mario Otazu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Otazu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Otazu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Otazu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Otazu 5 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Mario Nicolás Otazú Vera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Otazu Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Mario Otazu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mario Otazu'nin Guaireña FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Otazu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Otazu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Otazu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Otazu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sol de América

30 Haziran 2019 yılında Olimpia

1 Temmuz 2019 yılında CS San Lorenzo

31 Aralık 2020 yılında Olimpia

1 Ocak 2021 yılında Guaireña FC

8 Ocak 2021 yılında River Plate

31 Aralık 2021 yılında Olimpia

7 Temmuz 2022 yılında CA Colón

1 Ocak 2023 yılında Guaireña FC

Mario Otazu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Otazu şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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